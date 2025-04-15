Чудеса западной "демократии" рассмешили спортивный мир

Фарс чиновников в Латвии на законодательном уровне рассмешил весь спортивный мир.

На чемпионат Европы по мини-футболу, который пройдет в этой стране, а также в Литве в следующем году, вышла национальная сборная Беларуси, в последнем матче квалификации победив Италию (а это призеры чемпионата мира и чемпионы Европы).

Нюанс в том, что латыши выстрелили в ногу сами себе и однажды по указке сверху, как это там принято, внесли в закон о спорте недальновидную идею: не играть с командами России и Беларуси. Нам-то все равно, ведь всюду мы сильнее. Но для УЕФА на ровном месте началась головная боль.

Пока одна карликовая страна, известная как Латвия, строит козни всем (и самое главное – себе), мы своих встречаем как настоящих спортивных героев.

Сборная Беларуси по мини-футболу спустя долгое время вышла на чемпионат Европы, разгромив Мальту и победив Италию, чемпионов Европы и призеров чемпионата мира. Когда вам завидуют, ваши успехи бьют больно в сердце, например, прибалтийское.

Наших ребят встретили красиво. Это вообще особенная белорусская черта: на родной земле сразу поздравить с победой. Либо в аэропорту (сколько мы видели таких моментов), либо в Раубичах, куда сегодня автобусом добралась наша блестящая мини-футбольная команда. И ребятам было очень приятно.

Белорусский спорт - это и про созидание. Например, как аллея деревьев в Раубичах. Кроме призеров олимпиад, здесь высадят дерево и герои Евро по мини-футболу.

Потрясающий, честный, справедливый и на характере результат. Но за нашей западной границей нервно поерзали на своих засиженных креслах. Ведь УЕФА сгоряча когда-то чемпионат Европы отдал странам, которые прежде всего подвержены политическому давлению.

Там уже давно понимают беспредел в законодательстве, в том числе спортивном. И вот Литва и Латвия прямо сейчас начали пиар-компанию, чтобы напомнить, что они вообще есть.

С Литвой все якобы и проще. Им скажут делать, они сделают. А в Латвии закон "О спорте" запрещает латвийским командам играть со сборными России и Беларуси. И что теперь? Получается, вот это свобода и та хваленая западная демократия - запрещать самим себе, а потом страдать от этого. Пусть так. Это как плавать в собственном… Ну, ладно. А давайте Евро проведем у нас, Литву и Латвию ждем без виз. А еще фарс в том, что сейчас прибалты ведут консультации на этот счет не с УЕФА, от которых скоро получат по самое не балуй, а с послом Украины в Латвии и с главой Украинской футбольной ассоциации.

Как будут латыши выходить из очередного для себя детского и неловкого положения, давайте вместе с удовольствием понаблюдаем.