3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Чжан Цзяшэн о Национальном футбольном стадионе: Это символ дружбы народов двух стран
Реализованный проект по строительству Национального футбольного стадиона в Минске является примером политического доверия и глубокой дружбы между народами Беларуси и Китая. Об этом заявил заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР, вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн 7 июня на торжественной церемонии открытия Национального футбольного стадиона в Минске, пишет БЕЛТА.
Он назвал реализованный проект по строительству стадиона символом крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества Беларуси и Китая. Вице-президент Олимпийского комитета КНР подчеркнул огромную роль лидеров двух стран, благодаря чему отношения Беларуси и Китая вышли на высочайший уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства.
"Открытие футбольного стадиона - это не только значимый проект технико-экономического взаимодействия, но и яркий пример политического доверия и глубокой дружбы между нашими народами, - подчеркнул Чжан Цзяшэн. - Благодаря связующей силе спорта мы совместно вписали новую общую главу в историю китайско-белорусской дружбы".
/Будет дополнено/.