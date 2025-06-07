Чжан Цзяшэн о Национальном футбольном стадионе: Это символ дружбы народов двух стран

Чжан Цзяшэн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5729f2ec-6beb-45e5-9ff8-8fb0732907c4/conversions/63decb5a-9b50-4936-9673-6d926f798bfb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5729f2ec-6beb-45e5-9ff8-8fb0732907c4/conversions/63decb5a-9b50-4936-9673-6d926f798bfb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5729f2ec-6beb-45e5-9ff8-8fb0732907c4/conversions/63decb5a-9b50-4936-9673-6d926f798bfb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5729f2ec-6beb-45e5-9ff8-8fb0732907c4/conversions/63decb5a-9b50-4936-9673-6d926f798bfb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реализованный проект по строительству Национального футбольного стадиона в Минске является примером политического доверия и глубокой дружбы между народами Беларуси и Китая. Об этом заявил заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР, вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн 7 июня на торжественной церемонии открытия Национального футбольного стадиона в Минске, пишет БЕЛТА.

Он назвал реализованный проект по строительству стадиона символом крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества Беларуси и Китая. Вице-президент Олимпийского комитета КНР подчеркнул огромную роль лидеров двух стран, благодаря чему отношения Беларуси и Китая вышли на высочайший уровень всепогодного всестороннего стратегического партнерства.

"Открытие футбольного стадиона - это не только значимый проект технико-экономического взаимодействия, но и яркий пример политического доверия и глубокой дружбы между нашими народами, - подчеркнул Чжан Цзяшэн. - Благодаря связующей силе спорта мы совместно вписали новую общую главу в историю китайско-белорусской дружбы".