Дарья Домрачева подхватила эстафету победных эмоций на Кубке сильнейших в Раубичах

"Антоха, молодец! Поздравляю! На трассе выглядишь красиво. Все дело ежедневной работы. Хочу сказать, что Антон рассудительный парень, серьезно относится к делу, которым занимается. И вся эта серьезность, ответственность выливаются в результат", - высказала свое мнение четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.