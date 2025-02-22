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Дарья Домрачева подхватила эстафету победных эмоций на Кубке сильнейших в Раубичах
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1.42025-02-23T12:10:21.000000Z00
Яркой победой Антона Смольского сегодня в Раубичах в масс-старте завершился Кубок сильнейших.
Девять дней соревнований подарили зрителям и болельщикам настоящий праздник биатлона.
"Антоха, молодец! Поздравляю! На трассе выглядишь красиво. Все дело ежедневной работы. Хочу сказать, что Антон рассудительный парень, серьезно относится к делу, которым занимается. И вся эта серьезность, ответственность выливаются в результат", - высказала свое мнение четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.