"Динамо-Джуниверс" начал выступления в финальном этапе Юниорской хоккейной лиги России с победы

Хоккейный клуб "Динамо-Джуниверс" начал выступления в финальном этапе Юниорской хоккейной лиги России 2025 года, который принимает Омск, сообщает БЕЛТА.

Участие в соревнованиях принимают игроки не старше 2007 года рождения, нашу страну в Омске представляет победитель Кубка школ в категории U18 "Динамо-Джуниверс". В первом матче группового этапа столичный клуб встречался с подмосковным "Атлантом". После двух периодов минчане благодаря голам Алексея Бондарева и Александра Белодедова вели со счетом 2:1, в начале заключительной трети соперники сравняли цифры, но в финальной двухминутке белорусы отличились дважды и вырвали победу - 4:2. Авторами шайб у "Динамо-Джуниверс" стали Глеб Богданович и Артур Горбачев.