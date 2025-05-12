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"Динамо-Джуниверс" начал выступления в финальном этапе Юниорской хоккейной лиги России с победы
Хоккейный клуб "Динамо-Джуниверс" начал выступления в финальном этапе Юниорской хоккейной лиги России 2025 года, который принимает Омск, сообщает БЕЛТА.
Участие в соревнованиях принимают игроки не старше 2007 года рождения, нашу страну в Омске представляет победитель Кубка школ в категории U18 "Динамо-Джуниверс". В первом матче группового этапа столичный клуб встречался с подмосковным "Атлантом". После двух периодов минчане благодаря голам Алексея Бондарева и Александра Белодедова вели со счетом 2:1, в начале заключительной трети соперники сравняли цифры, но в финальной двухминутке белорусы отличились дважды и вырвали победу - 4:2. Авторами шайб у "Динамо-Джуниверс" стали Глеб Богданович и Артур Горбачев.
В финальном турнире ЮХЛ выступают 10 команд, которые на предварительной стадии разделены на две группы по 5 участников. В плей-офф из каждого пула выйдут по четыре лучших коллектива. Завтра столичный клуб сыграет с омскими "Ястребами", поединок стартует в 13:00 по минскому времени. 15 мая противостоять белорусам будет "Московская академия хоккея-3", а 16 мая "Динамо-Джуниверс" ожидает матч с новосибирской "Сибирью". Финальный этап Юниорской хоккейной лиги России завершится 20 мая.