"Динамо-Минск" vs "Трактор": фанаты в ожидании жаркой борьбы за выход в 1/2 финала Кубка Гагарина

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В феврале 2008 года руководство КХЛ подняло вопрос о том, как назвать главный трофей хоккейного турнира, которому было суждено стать лучшим в Европе и Азии. Первый человек в космосе Юрий Гагарин напрямую не связан с игрой, хоть изредка и выходил с клюшкой на лед, а также болел за московский ЦСКА.

Тем не менее, Юрий Гагарин - герой Советского Союза, который известен каждому, он олицетворяет высшие достижения. Именно поэтому на заветной чаше изображены портрет первого космонавта, искусственный спутник Земли и логотип КХЛ.

Примечательно, что первый розыгрыш Кубка Гагарина завершился как раз в День космонавтики. И как же символично, что именно 12 апреля минский ХК "Динамо" начал бороться в 1/4 финала в историческом для себя сезоне 2024/2025.

чемпионат КХЛ 2024-2025, Кубок Гагарина, Динамо-Минск, ХК Динамо, хоккей, КХЛ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b9be34a-554d-4a6f-b287-d03b04f389f0/conversions/f3f753b1-1e0f-495b-9388-669e1466f541-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b9be34a-554d-4a6f-b287-d03b04f389f0/conversions/f3f753b1-1e0f-495b-9388-669e1466f541-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b9be34a-554d-4a6f-b287-d03b04f389f0/conversions/f3f753b1-1e0f-495b-9388-669e1466f541-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b9be34a-554d-4a6f-b287-d03b04f389f0/conversions/f3f753b1-1e0f-495b-9388-669e1466f541-xl-___webp_1920.webp 1920w

Такого соревновательного года у столичного хоккейного клуба прежде не бывало. "Динамо" - это флагман белорусского клубного хоккея. "Зубры", а вместе с ними и вся Беларусь шли к такому выступлению без малого 17 лет.

Пожалуй, главным успехом является именно четвертое место в турнирной таблице Западной конфедерации. Никогда прежде так высоко "динамовцы" не забирались. Также за регулярный чемпионат бело-синие установили командные рекорды по количеству побед, заброшенных шайб и проценту набранных очков.

Нападающий Вадим Шипачев обновил историю всей КХЛ, став лучшим бомбардиром франшизы на данный момент. Никто не сможет сравниться с хоккеистом по количеству поединков в чемпионате. А капитан бело-синих Андрей Стась стал первым белорусом, который добрался до отметки в 900 матчей в лиге.

чемпионат КХЛ 2024-2025, Кубок Гагарина, Динамо-Минск, ХК Динамо, хоккей, КХЛ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d93ee2f-3444-4bfb-9dbe-529e1d6194d9/conversions/26688481-2e41-4c7c-a3a8-df7f28628034-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d93ee2f-3444-4bfb-9dbe-529e1d6194d9/conversions/26688481-2e41-4c7c-a3a8-df7f28628034-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d93ee2f-3444-4bfb-9dbe-529e1d6194d9/conversions/26688481-2e41-4c7c-a3a8-df7f28628034-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d93ee2f-3444-4bfb-9dbe-529e1d6194d9/conversions/26688481-2e41-4c7c-a3a8-df7f28628034-xl-___webp_1920.webp 1920w

В первом раунде Кубка Гагарина минское "Динамо" сражалось с московским "ЦСКА". Соперник откровенно не был самым простым, ведь москвичи являются трехкратными обладателями данного трофея. Во всех встречах наши хоккеисты демонстрировали высокий уровень - 6 игр потребовалось "зубрам", чтобы шагнуть в следующую стадию плей-офф.

Большое спасибо болельщикам. В Минске, в Беларуси очень много слов поддержки и внимания. Всем огромное спасибо. Я считаю, что это их заслуга в том числе. Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск"

Беларусь сейчас действительно живет хоккеем. Президент Беларуси Александр Лукашенко болеет за сборную страны "Динамо", а также сам играет в любительском турнире. Перед стартом во втором раунде Кубка Гагарина против челябинского "Трактора" он лично посетил одну из тренировок клуба.

"Спасибо за то, что вы подарили белорусам хорошее настроение и радость. Мне тоже. Я смотрел все и очень переживаю за вас. Впервые в жизни благодарю вас за хорошую игру. Даже не за счет 7:0, а за последнюю игру. Это было красиво и достойно. Победить самую сильную, противную в спортивном отношении команду в Москве - это политика", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко прибыл на "Минск-Арену" не с пустыми руками, а с гостинцами. Динамовцы получили природные энергетики - мед, хлеб и сало. А после общения Президент предложил покататься на льду с командой, и это была довольно динамичная тренировка.

Белорусские поклонники спорта в сезоне 2024/2025 прогремели на всю континентальную хоккейную лигу. Фанаты "Динамо" без труда устроили 24 аншлага на "Минск-Арене", тем самым обновив клубный рекорд.

"Минск-Арене" - главной хоккейной площадке страны - недавно исполнилось 15 лет. Комплекс по-прежнему считается одним из лучших во всей КХЛ.

Также "зубры" вошли в топ-4 самых популярных коллективов по всей Европе. Но почему не первое место? Ответ прост - у немецкого "Кельна", СКА из Санкт-Петербурга и швейцарского "Берна" арены вмещают больше болельщиков.

В плей-офф КХЛ проблема лишнего билета стала как никогда актуальной. Серверы билетного оператора не выдержали ажиотажа болельщиков, которые обрушили сайт. Потому самые смекалистые фанаты в день массовой реализации пакетов на игры против челябинского "Трактора" занимали очереди в кассы спорткомплекса с самого утра.

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Благодаря ХК "Динамо-Минск" был организован выезд автобуса с фанатами на каждый матч в Челябинск. При этом арена им. Валерия Белоусова в Челябинске вмещает 7,5 тыс. зрителей, а само население города составляет почти 1,2 млн человек, поэтому, конечно, посадочных мест на стадионе маловато для такого количества поклонников игры.

За все время выступления в лиге клубы "Динамо-Минск" и "Трактор" провели 34 игры. 17 побед у "зубров" и 17 - у челябинцев. Более того, перед стартом серии 1/4 финала между клубами не было разницы в числе заброшенных и пропущенных шайб. Все эксперты сходятся во мнении, что нас ожидает прекрасная серия.

"Есть опытные ребята, которые понимают, что они могут. Но есть молодые ребята, которые, наверное, пока не осознают, что потенциал у нашей команды есть. Неплохой потенциал",-сказал тренер ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Квартальнов.

Главный тренер в любой команде - это сердце. Не меньше. Дмитрий Квартальнов первым из всех специалистов достиг отметки в 900 игр в КХЛ. Все мы просто должны верить в него и структуру, ведь все мы хотим, чтобы победный гимн "Динамо" продолжал звучать и впредь.