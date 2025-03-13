Динара Смольская одержала победу в суперспринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени

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Белорусская биатлонистка Динара Смольская одержала победу на первом этапе чемпионата России, который проходит в Тюмени, сообщает БЕЛТА.

Вслед за мужчинами на старт финала в суперспринте вышли девушки. Дистанцию в 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами быстрее всех преодолела наша Динара Смольская, допустившая всего один неточный выстрел. На финише белорусская биатлонистка на четыре секунды опередила Тамару Дербушеву из Свердловской области, тройку замкнула Елизавета Каплина из команды Башкортостана (10 секунд отставания).