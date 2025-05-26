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Дмитрий Балаба рассказал, какие спортивные секции популярны у детей в Беларуси
Совсем недавно БФСО "Динамо" отметило 102 года. Любой путь развития в спорте начинается с резерва. Какими самыми востребованными спортивными секциями являются у юного поколения белорусов, рассказал в "Актуальном интервью" председатель центрального совета БФСО "Динамо" Дмитрий Балаба.
"Сегодня у нас насчитывается 11 специализированных детских и юношеских школ, развивается 28 видов спорта. Выбор спортивных секций большой. Например, легкая атлетика, футбол, бокс, самбо, дзюдо", - перечислил председатель.
По словам Дмитрия Балабы, дети с удовольствием идут в секции и занимаются спортом. Эксперт также посоветовал родителям как можно раньше отдавать в спорт детей, ведь это будет лучше для самих ребят.
"Сейчас проблемой нашего общества является мобильный телефон. Уже у малыша его видишь, а это не очень хорошее занятие. Информационная составляющая - хорошо, хорошо и иметь при себе сразу компьютер и доступ ко всему миру, но занятия спортом всегда дисциплинировали, помогали развиваться. Самое главное, что спорт - это еще и военно-патриотическое, спортивно-патриотическое, если можно так назвать, воспитание белорусской молодежи", - заключил Дмитрий Балаба.