Дмитрий Балаба рассказал, какие спортивные секции популярны у детей в Беларуси

Фото: БФСО "Динамо" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e080b6-5331-4b00-a212-b40bce62642c/conversions/7738253d-2ac3-423b-a5db-97bb9f255342-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e080b6-5331-4b00-a212-b40bce62642c/conversions/7738253d-2ac3-423b-a5db-97bb9f255342-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e080b6-5331-4b00-a212-b40bce62642c/conversions/7738253d-2ac3-423b-a5db-97bb9f255342-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e080b6-5331-4b00-a212-b40bce62642c/conversions/7738253d-2ac3-423b-a5db-97bb9f255342-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БФСО "Динамо"

Совсем недавно БФСО "Динамо" отметило 102 года. Любой путь развития в спорте начинается с резерва. Какими самыми востребованными спортивными секциями являются у юного поколения белорусов, рассказал в "Актуальном интервью" председатель центрального совета БФСО "Динамо" Дмитрий Балаба.

"Сегодня у нас насчитывается 11 специализированных детских и юношеских школ, развивается 28 видов спорта. Выбор спортивных секций большой. Например, легкая атлетика, футбол, бокс, самбо, дзюдо", - перечислил председатель.

По словам Дмитрия Балабы, дети с удовольствием идут в секции и занимаются спортом. Эксперт также посоветовал родителям как можно раньше отдавать в спорт детей, ведь это будет лучше для самих ребят.