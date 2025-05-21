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Дмитрия Лукашенко переизбрали на пост председателя Президентского спортивного клуба
В штаб-квартире Национального олимпийского комитета на общем собрании республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" его председателем переизбран Дмитрий Лукашенко. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.
На собрании были подведены итоги деятельности клуба за прошедшие пять лет и намечены ориентиры на ближайшие годы. В новый состав центрального совета вошли глава Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко и руководитель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов. Дмитрий Лукашенко отметил, что клуб продолжит активно участвовать в организации и проведении в Беларуси спортивных и спортивно-массовых мероприятий, развивающих белорусский спорт и физкультурно-оздоровительное движение.
"Нынешняя элита белорусского спорта в большей части формируется из спортсменов, прошедших через проект стипендий Президентского спортивного клуба. Нам удалось значительно сократить потери перспективных атлетов и тренеров при их переходе во взрослый спорт и дать им важную опору для выхода на самый высокий уровень. С момента основания проекта одинаковые стипендии назначаются как спортсменам-олимпийцам, так и спортсменам, представляющим инваспорт", - сказал руководитель Президентского спортивного клуба.
За прошедшие пять лет клуб реализовал ряд комплексных программ, направленных на улучшение материально-технической базы специализированных учебно-спортивных учреждений и совершенствование тренировочного процесса юных атлетов. В прошлом году клуб выступил в числе организаторов 24 крупных международных и республиканских соревнований и оказал поддержку федерациям в 18 видах спорта.