Дмитрия Лукашенко переизбрали на пост председателя Президентского спортивного клуба

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В штаб-квартире Национального олимпийского комитета на общем собрании республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" его председателем переизбран Дмитрий Лукашенко. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.

На собрании были подведены итоги деятельности клуба за прошедшие пять лет и намечены ориентиры на ближайшие годы. В новый состав центрального совета вошли глава Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко и руководитель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов. Дмитрий Лукашенко отметил, что клуб продолжит активно участвовать в организации и проведении в Беларуси спортивных и спортивно-массовых мероприятий, развивающих белорусский спорт и физкультурно-оздоровительное движение.

"Нынешняя элита белорусского спорта в большей части формируется из спортсменов, прошедших через проект стипендий Президентского спортивного клуба. Нам удалось значительно сократить потери перспективных атлетов и тренеров при их переходе во взрослый спорт и дать им важную опору для выхода на самый высокий уровень. С момента основания проекта одинаковые стипендии назначаются как спортсменам-олимпийцам, так и спортсменам, представляющим инваспорт", - сказал руководитель Президентского спортивного клуба.