Добровольская одержала победу в метании копья на этапе серии Гран-при по инваспорту в Тунисе

Белоруска Елизавета Добровольская победила на этапе серии Гран-при по легкой атлетике для спортсменов с ограниченными возможностями, проходящий в Тунисе, информирует БЕЛТА.

Участница Паралимпийских игр в Париже Добровольская стала лучшей в метании копья в классе F13 (среди лиц с нарушением зрения). В лучшей попытке белоруска отправила снаряд на 37,67 м, почти на два метра опередив серебряную медалистку Наталию Эдер из Австрии. Две награды турнира выиграл наш Владислав Гриб, выступающий в классе F51 (среди колясочников). Сперва белорус стал вторым в метании диска, после чего показал третий результат в метании булавы.