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Добровольская одержала победу в метании копья на этапе серии Гран-при по инваспорту в Тунисе
Белоруска Елизавета Добровольская победила на этапе серии Гран-при по легкой атлетике для спортсменов с ограниченными возможностями, проходящий в Тунисе, информирует БЕЛТА.
Участница Паралимпийских игр в Париже Добровольская стала лучшей в метании копья в классе F13 (среди лиц с нарушением зрения). В лучшей попытке белоруска отправила снаряд на 37,67 м, почти на два метра опередив серебряную медалистку Наталию Эдер из Австрии. Две награды турнира выиграл наш Владислав Гриб, выступающий в классе F51 (среди колясочников). Сперва белорус стал вторым в метании диска, после чего показал третий результат в метании булавы.
Также две медали завоевала наша Юлия Нежура, которая в классе F54 добыла серебро в метании копья и заняла второе место в толкании ядра. Александр Тимофеев (F55) взял серебро в этом же виде программы и стал четвертым в метании диска. После двух соревновательных дней в активе белорусской команды 10 наград (1-8-1). Этап серии Гран-при в Тунисе завершится 18 июня.