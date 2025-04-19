Драйв на "белорусских Мальдивах": как прошел весенний этап чемпионата по эндуро Four Seasons

Весенний этап чемпионата Беларуси по эндуро Four Seasons в 2025 году прошел снова в Волковысском районе на "белорусских Мальдивах".

На то, чтобы подготовить трассу к соревнованиям, ушла не одна неделя. Расчистить маршрут от деревьев, передвинуть каменные плиты и валуны, построить стадион - здесь была важна каждая мелочь. И над каждой такой мелочью работала команда профессионалов.

"Это действительно масштабная гонка, хорошая организация. Какие-то наши российские гонки даже близко по организации не дотягивают. Это действительно сложная работа, очень сложная работа", - заметил участник второго этапа чемпионата Беларуси - 2025 по эндуро в классе Рrofi (Россия) Константин Забуниди.

Константин Забуниди news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec847ebe-90b5-468d-ab00-180437d760ab/conversions/90d349cf-3d1b-4db6-b2b9-76a13c64fe36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec847ebe-90b5-468d-ab00-180437d760ab/conversions/90d349cf-3d1b-4db6-b2b9-76a13c64fe36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec847ebe-90b5-468d-ab00-180437d760ab/conversions/90d349cf-3d1b-4db6-b2b9-76a13c64fe36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec847ebe-90b5-468d-ab00-180437d760ab/conversions/90d349cf-3d1b-4db6-b2b9-76a13c64fe36-xl-___webp_1920.webp 1920w

География участников второго по счету весеннего этапа чемпионата Беларуси по эндуро Four Seasons простирается от Геленджика и Петрозаводска до Пинска, Санкт-Петербурга и Москвы. Захватывает Кыштым, Ялту, Тверь, Серпухов и Саратов.

Было три соревновательных дня, восемь классов и почти 360 участников из 470 зарегистрировавшихся. Не доехали, видно, те, кто испугался снега, дождя и ветра. Но, ребята, скажем прямо, вы прогадали. На термометре 12 апреля в субботу, например, было плюс 16.

Все начиналось с пролога - этакая квалификация. Она позволяет расставить эндуристов по линиям на основные гонки. И, внимание, изюминка этапа: старт на этот раз давал гигант белорусской автопромышленности - легендарный МАЗ.

Ландшафт "белорусских Мальдив" действительно завораживает. Неудивительно, что ролики и фото в соцсетях появляются моментально, как сарафанное радио, молва о волшебстве этого места, разлетается по всему миру. Желание приехать и увидеть красоту белорусской природы появляется у многих. Ни это ли лучшая реклама туристическому потенциалу региона?

Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского райисполкома:

"Участники, которые приезжают из разных уголков не только нашей страны, в первую очередь знакомятся с интерактивными, электронными сведениями, которые есть. Они пробуют наши санатории, гостиничные комплексы, агроусадьбы, знакомятся с нашей кухней, с нашими традициями".

"После прошлого года часть участников уже потом приезжали, чтобы летом в туристических целях посетить нашу замечательную Беларусь", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Максим Малаховский.

Перед каждой гонкой проходит короткий, но емкий брифинг. Организаторы буквально по полочкам раскрывают все нюансы маршрута. Отличительная особенность белорусских стартов - трек размечен и расчищен идеально. Свернуть не туда не получится.

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"В этом этапе были элементы горных секций, где нужно было подумать, потаскать, большие валуны, камни, которые нужно было преодолеть. Я думаю, ребята, которые приехали из горных регионов России, это оценили и увидели частичку своего горного рельефа" - отметил участник состязания Юрий Лебедев.

Вообще, маршрут отличается в зависимости от класса. Самый сложный у Рrofi. Их не заметить невозможно - на каждом мотоцикле красуется номер красного цвета. Здесь круг составляет 27 км. Есть маршрут попроще, сюда относятся, например, такие классы, как Open Hobby (самый многочисленный на этапе) или Lady. Девушке, кстати, в эндуро явление привычное.

Есть и те девчонки, которые предпочитают соревноваться не в классе Lady, а соперничать с мужчинами. А если девчонки не на мотоциклах, то рядом, на стадионе. Эндуро можно смело назвать семейным видом спорта.

Артем Кунцевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b74245e-142b-4d68-9d79-1dc97f679abf/conversions/59b1307a-fc4f-4e27-ba60-8c262937fe3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b74245e-142b-4d68-9d79-1dc97f679abf/conversions/59b1307a-fc4f-4e27-ba60-8c262937fe3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b74245e-142b-4d68-9d79-1dc97f679abf/conversions/59b1307a-fc4f-4e27-ba60-8c262937fe3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b74245e-142b-4d68-9d79-1dc97f679abf/conversions/59b1307a-fc4f-4e27-ba60-8c262937fe3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лидер белорусского эндуро Артем Кунцевич тоже со своей большой командой - спортсмена поддерживают родные и близкие, ведь они лучше всего знают, что стоит за его спортивными результатами.

Татьяна Качура, девушка Артема Кунцевича:

"Вообще, таких уникальных людей очень мало. Он трудяга по жизни, 24 на 7, он живет спортом, любит это. И весь быт сегодня в нашей семье ушел в спорт - все делается для спорта".

Любопытный нюанс: если в субботу эндуристы ехали в одном направлении, то в воскресенье - в обратном. Причем в заездах есть и лимит времени: не уложился за круг в 1,5 ч - на этом все на сегодня, будь добр заглушить свой мотоцикл. Медаль финишера получает каждый, кто добрался до финиша. Поверьте, это очень непросто.

Финальный акцент - финиш сквозь символ этапа - огромный ковш. Такие мгновения в памяти остаются надолго.

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