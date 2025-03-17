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Два золото, серебро и бронза - актив национальной сборной Беларуси по биатлону в Тюмени
Два золота, серебро и бронза... Такой актив национальной сборной Беларуси по биатлону на одном из самых заметных стартов сезона. В Тюмени на знаменитом комплексе "Жемчужина Сибири" состоялся первый этап чемпионата России.
Но самое главное - наши спортсмены в совершенно разных командных сочетаниях вновь восхитили своей борьбой!
Давайте сразу бросимся в кульминацию гонки. На заключительном огневом рубеже смешанной эстафеты - россиянин Кирилл Стрельцов. Изготовка и все внимание к мишеням. Кажется, ничего не помешает такому опытному атлету закрыть все пять. Но тут объявляется молодой белорус Павел Белько. И стрельба Стрельцова просто рушится.
Белько закрыл свои мишени синхронно со Стрельцовым. Это значило, что до самой финишной черты будет идти невероятная борьба.
Бросились смотреть эту схватку и сокомандницы Стрельцова и Белько, и наверняка все зрители у телеэкранов. Эта история совершенно не про биатлон, а про то, у кого характер крепче стали - настоящий спортивный эпос. По ходу дистанции лидер в этой борьбе сменялся. Но последние метры остались за нашим.
Павел Белько, Анна Сола и супруги Максим и Ксения Воробей стали обладателями золота на первом этапе чемпионата России
Сутками ранее красивую бронзу в свой актив в одиночной смешанной эстафете записали титулованные Антон и Динара Смольские. В совершенно непростой гонке им хватило своего большого мастерства.
Таким образом у белорусов 4 медали. Ведь в суперспринте побеждала Динара Смольская, а Илья Авсеенко брал серебро. Ну и еще одна новость из Тюмени с пометкой "срочно" - на лыжи встал Сафрон Смольский - сын именитой пары.
Наши спортсмены вновь показали свою силу и характер. В конце марта они выступят в Ханты-Мансийске. А завершат сезон Кубка Содружества в апреле в Мурманске, где абсолютный лидер общего зачета вот этот молодой человек.