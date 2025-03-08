Две белорусские спортсменки выиграли бронзовые медали на молодежном Кубке мира по боксу

Две белорусские спортсменки выиграли медали на 34-м международном турнире "Жемчужина Адриатики", который проходит в статусе молодежного Кубка мира по боксу. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минспорта.

Престижный турнир с участием спортсменов из 21 страны принимает черногорская Будва. Первыми для проведения полуфинальных боев на ринг вышли девушки. В категории до 57 килограммов наша Наталья Насачева уступила Регине Тибеновой из Казахстана, а в весе до 63 кг Анастасия Горохова проиграла россиянке Ирине Коробовой. Тем не менее обе белоруски стали обладательницами бронзы, поскольку бои за третье место регламентом не предусмотрены.