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Две белорусские спортсменки выиграли бронзовые медали на молодежном Кубке мира по боксу
Две белорусские спортсменки выиграли медали на 34-м международном турнире "Жемчужина Адриатики", который проходит в статусе молодежного Кубка мира по боксу. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минспорта.
Престижный турнир с участием спортсменов из 21 страны принимает черногорская Будва. Первыми для проведения полуфинальных боев на ринг вышли девушки. В категории до 57 килограммов наша Наталья Насачева уступила Регине Тибеновой из Казахстана, а в весе до 63 кг Анастасия Горохова проиграла россиянке Ирине Коробовой. Тем не менее обе белоруски стали обладательницами бронзы, поскольку бои за третье место регламентом не предусмотрены.
8 марта борьбу за выход в финалы поведут парни. В числе полуфиналистов шестеро наших спортсменов: Захар Веленко (до 51 кг), Дмитрий Сорокин (до 67 кг), Андрей Мацкевич (до 80 кг), Андрей Румянцев (до 86 кг), Станислав Жилянин (до 92 кг) и Владимир Путько (свыше 92 кг). Поединки за золото молодежного Кубка мира в Будве состоятся в воскресенье.