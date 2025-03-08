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Две белорусские спортсменки выиграли бронзовые медали на молодежном Кубке мира по боксу

Две белорусские спортсменки выиграли бронзовые медали на молодежном Кубке мира по боксу

Две белорусские спортсменки выиграли медали на 34-м международном турнире "Жемчужина Адриатики", который проходит в статусе молодежного Кубка мира по боксу. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минспорта.

Престижный турнир с участием спортсменов из 21 страны принимает черногорская Будва. Первыми для проведения полуфинальных боев на ринг вышли девушки. В категории до 57 килограммов наша Наталья Насачева уступила Регине Тибеновой из Казахстана, а в весе до 63 кг Анастасия Горохова проиграла россиянке Ирине Коробовой. Тем не менее обе белоруски стали обладательницами бронзы, поскольку бои за третье место регламентом не предусмотрены.

8 марта борьбу за выход в финалы поведут парни. В числе полуфиналистов шестеро наших спортсменов: Захар Веленко (до 51 кг), Дмитрий Сорокин (до 67 кг), Андрей Мацкевич (до 80 кг), Андрей Румянцев (до 86 кг), Станислав Жилянин (до 92 кг) и Владимир Путько (свыше 92 кг). Поединки за золото молодежного Кубка мира в Будве состоятся в воскресенье.

Черногориябокс