Две хоккейные дружины встретятся в рамках регулярного чемпионата Экстралиги

За три тура до завершения регулярного чемпионата Экстралиги остается много вопросов! Два из них стоят особенно остро. Первый - какая из семи топовых команд окажется лишней и не получит прямую путевку в плей-офф? Второй - кто же финиширует на 11-й позиции и останется без возможности выступить в плей-ин?

