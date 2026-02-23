3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Две хоккейные дружины встретятся в рамках регулярного чемпионата Экстралиги
Автор:Редакция news.by
За три тура до завершения регулярного чемпионата Экстралиги остается много вопросов! Два из них стоят особенно остро. Первый - какая из семи топовых команд окажется лишней и не получит прямую путевку в плей-офф? Второй - кто же финиширует на 11-й позиции и останется без возможности выступить в плей-ин?
Хоккейное первенство близится к развязке! И 24 февраля нас ожидает борьба "Лиды" и "Бреста". Оба коллектива стремятся выполнить свои турнирные задачи. Потому нас ожидает бескомпромиссный матч. Два дня назад дружины разобрались, кто сильнее - только в серии буллитов.
Прямая трансляция противостояния на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:20.