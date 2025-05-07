3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Эмма Усова поделилась, какие эмоции испытывают жены хоккеистов минского "Динамо" от просмотра игры
Спустя несколько дней после того, как завершилась фантастическая история с победами хоккейного клуба "Динамо-Минск", хочется ее пережить вновь. Команда в 2025 году настолько влюбила в себя зрителей, что хоккеисты стали для белорусов родными людьми.
Может быть, это громко сказано, но зато совершенно точно отражает глубину и суть всего происходившего.
Какие эмоции переживали в эти удивительные месяцы самые близкие для хоккеистов люди, можно только представить, ведь они видели на льду не только богатырей белорусского спорта, но и родных сердцу людей - сыновей, мужей и отцов.
Например, обаятельная девушка Эмма последовала за своим супругом - хоккеистом Ильей Усовым из-за океана в новую для себя страну. Ведь она поняла, насколько важна опора и поддержка в такие непростые с эмоциональной точки зрения дни.
Эмма Усова, жена Ильи Усова:
"Поддержка и внимание очень чувствуется, они мотивируют как Илью, так и всю команду двигаться вперед. Я никогда не видела Илью более счастливым, чем сейчас, когда он играет за родную команду. Точно могу сказать, что болельщики "Динамо" являются самыми лучшими в мире".
Девушка призналась, что время игры - волнительное время. И независимо от того, какие игры проходят - домашние или выездные, всегда жены и спутницы спортсменов их смотрят вместе. "То, что происходило на льду, заставляло мое сердце биться быстрее. Атмосфера на "Минск-Арене" была совершенно невероятная, и ее прочувствовали все", - поделилась эмоциями Эмма.
Она также добавила: Илья и раньше говорил, что команда "Динамо" популярна в Минске, но Эмма не могла представить насколько. Сейчас супруга хоккеиста видит это своими глазами. И когда Илью останавливают, чтобы сфотографироваться с ним, она всегда улыбается. "Все внимание болельщиков очень приятно. Я уверена, что уровень игры, который показывает команда в этом сезоне, помогли создать в том числе и болельщики", - считает Эмма Усова.
Кто поддерживает спортсменов весь сезон? Как динамовцы отдыхают и восстанавливают силы после игр? О самых трогательных историях смотрите в специальном репортаже.