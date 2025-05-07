Эмма Усова поделилась, какие эмоции испытывают жены хоккеистов минского "Динамо" от просмотра игры

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3228845-0fbf-407e-889d-30f18da5e571/conversions/9dc13523-f8a0-4268-8948-274d9b331a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3228845-0fbf-407e-889d-30f18da5e571/conversions/9dc13523-f8a0-4268-8948-274d9b331a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3228845-0fbf-407e-889d-30f18da5e571/conversions/9dc13523-f8a0-4268-8948-274d9b331a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3228845-0fbf-407e-889d-30f18da5e571/conversions/9dc13523-f8a0-4268-8948-274d9b331a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Спустя несколько дней после того, как завершилась фантастическая история с победами хоккейного клуба "Динамо-Минск", хочется ее пережить вновь. Команда в 2025 году настолько влюбила в себя зрителей, что хоккеисты стали для белорусов родными людьми.

Может быть, это громко сказано, но зато совершенно точно отражает глубину и суть всего происходившего.

Какие эмоции переживали в эти удивительные месяцы самые близкие для хоккеистов люди, можно только представить, ведь они видели на льду не только богатырей белорусского спорта, но и родных сердцу людей - сыновей, мужей и отцов.

Фото: НОК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72877a26-b3f5-4448-9b9f-2f9aa5fb0366/conversions/6d474270-4812-4528-af39-c142f2326f06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72877a26-b3f5-4448-9b9f-2f9aa5fb0366/conversions/6d474270-4812-4528-af39-c142f2326f06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72877a26-b3f5-4448-9b9f-2f9aa5fb0366/conversions/6d474270-4812-4528-af39-c142f2326f06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72877a26-b3f5-4448-9b9f-2f9aa5fb0366/conversions/6d474270-4812-4528-af39-c142f2326f06-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: НОК Беларуси

Например, обаятельная девушка Эмма последовала за своим супругом - хоккеистом Ильей Усовым из-за океана в новую для себя страну. Ведь она поняла, насколько важна опора и поддержка в такие непростые с эмоциональной точки зрения дни.

Эмма Усова, жена Ильи Усова:

"Поддержка и внимание очень чувствуется, они мотивируют как Илью, так и всю команду двигаться вперед. Я никогда не видела Илью более счастливым, чем сейчас, когда он играет за родную команду. Точно могу сказать, что болельщики "Динамо" являются самыми лучшими в мире".

Девушка призналась, что время игры - волнительное время. И независимо от того, какие игры проходят - домашние или выездные, всегда жены и спутницы спортсменов их смотрят вместе. "То, что происходило на льду, заставляло мое сердце биться быстрее. Атмосфера на "Минск-Арене" была совершенно невероятная, и ее прочувствовали все", - поделилась эмоциями Эмма.

Фото: ХК "Динамо-Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/891c77d3-d1b8-4855-b7c3-0ce7a8848a5f/conversions/8406b341-81f6-45c8-a10b-971ae422b7da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/891c77d3-d1b8-4855-b7c3-0ce7a8848a5f/conversions/8406b341-81f6-45c8-a10b-971ae422b7da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/891c77d3-d1b8-4855-b7c3-0ce7a8848a5f/conversions/8406b341-81f6-45c8-a10b-971ae422b7da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/891c77d3-d1b8-4855-b7c3-0ce7a8848a5f/conversions/8406b341-81f6-45c8-a10b-971ae422b7da-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ХК "Динамо-Минск"

Она также добавила: Илья и раньше говорил, что команда "Динамо" популярна в Минске, но Эмма не могла представить насколько. Сейчас супруга хоккеиста видит это своими глазами. И когда Илью останавливают, чтобы сфотографироваться с ним, она всегда улыбается. "Все внимание болельщиков очень приятно. Я уверена, что уровень игры, который показывает команда в этом сезоне, помогли создать в том числе и болельщики", - считает Эмма Усова.