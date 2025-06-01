Евгений Золотой победил на ЧЕ по академической гребле

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Белорусский спортсмен Евгений Золотой одержал победу на чемпионате Европы по академической гребле в болгарском Пловдиве, пишет БЕЛТА.

Участие в соревнованиях мужских одиночек приняли 23 гребца, до финала 1 июня дошла сильнейшая шестерка. В решающем заплыве Золотой одержал убедительную победу с результатом 6 мин. 41,09 сек., почти на четыре секунды опередив серебряного призера Стефаноса Дускоса из Греции. Тройку лучших замкнул румын Михай Кируцэ.

Предварительный и полуфинальный заезды на турнире в Пловдиве Евгений также завершал на первой позиции. На прошлогоднем чемпионате Европы Золотой занял пятое место в финале, а три месяца спустя завоевал серебро на Олимпийских играх в Париже.