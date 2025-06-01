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Евгений Золотой победил на ЧЕ по академической гребле
Белорусский спортсмен Евгений Золотой одержал победу на чемпионате Европы по академической гребле в болгарском Пловдиве, пишет БЕЛТА.
Участие в соревнованиях мужских одиночек приняли 23 гребца, до финала 1 июня дошла сильнейшая шестерка. В решающем заплыве Золотой одержал убедительную победу с результатом 6 мин. 41,09 сек., почти на четыре секунды опередив серебряного призера Стефаноса Дускоса из Греции. Тройку лучших замкнул румын Михай Кируцэ.
Предварительный и полуфинальный заезды на турнире в Пловдиве Евгений также завершал на первой позиции. На прошлогоднем чемпионате Европы Золотой занял пятое место в финале, а три месяца спустя завоевал серебро на Олимпийских играх в Париже.
Ранее бронзовым призером континентального форума в Болгарии в мужской одиночке легкого веса стал белорус Никита Корнеев, еще одна наша спортсменка Татьяна Климович расположилась на итоговой 12-й позиции в женской одиночке.