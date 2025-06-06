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Евгений Золотой выиграл 64-ю Большую Московскую регату
Спортсмены из Беларуси получили 14 наград во второй соревновательный день международных соревнований "64-я Большая Московская регата - Кубок сильнейших спортсменов", сообщила БЕЛТА.
6 июня белорусские представители академической гребли поднялись на подиум по итогам 11 видов программ, завоевав 14 медалей (4-7-3). Победу в мужской одиночке одержал новоиспеченный чемпион Европы Евгений Золотой, у женщин Татьяна Климович и Елена Фурман заняли второе и третье места соответственно. В этой же дисциплине у юниоров до 23 лет лучшим был Роман Шабатько, в заезде юниорок Татьяна Протасевич взяла серебро. Среди юношей и девушек до 19 лет серебряными призерами стали Даниил Талыко и Виктория Голоскок.
В финале мужских двоек распашных второй результат показали белорусы Дмитрий Фурман и Сергей Володько, тройку замкнули Алексей Бандюк и Владислав Локун. В этом же классе у юниоров Роман Мамаев и Никита Альферович выиграли бронзу, а у юниорок Кире Коваленко и Диане Плисовой досталось серебро. Среди юношей на первой позиции финишировал дуэты Дмитрия Янкина и Анатолия Михалко, вслед за ними расположились Захар Семенов и Вадим Карпеченко. У девушек золото завоевала двойка Владиславы Коржовой и Владиславы Кузьменковой.
64-я Большая Московская регата - Кубок сильнейших спортсменов на гребном канале "Москва" продлится по 8 июня. Участие в турнире принимают около 1300 атлетов из 12 стран: России, Беларуси, Ирана, Кубы, Узбекистана, Казахстана, Армении, Сербии, ОАЭ, Пакистана, Индии и Азербайджана.