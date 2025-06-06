Евгений Золотой выиграл 64-ю Большую Московскую регату

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9e57a2-97bd-4203-b5fd-e6af60b5ea35/conversions/2ea7dd3a-8bc2-4dc7-a2bb-1a43a4f69aa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9e57a2-97bd-4203-b5fd-e6af60b5ea35/conversions/2ea7dd3a-8bc2-4dc7-a2bb-1a43a4f69aa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9e57a2-97bd-4203-b5fd-e6af60b5ea35/conversions/2ea7dd3a-8bc2-4dc7-a2bb-1a43a4f69aa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b9e57a2-97bd-4203-b5fd-e6af60b5ea35/conversions/2ea7dd3a-8bc2-4dc7-a2bb-1a43a4f69aa4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Спортсмены из Беларуси получили 14 наград во второй соревновательный день международных соревнований "64-я Большая Московская регата - Кубок сильнейших спортсменов", сообщила БЕЛТА.

6 июня белорусские представители академической гребли поднялись на подиум по итогам 11 видов программ, завоевав 14 медалей (4-7-3). Победу в мужской одиночке одержал новоиспеченный чемпион Европы Евгений Золотой, у женщин Татьяна Климович и Елена Фурман заняли второе и третье места соответственно. В этой же дисциплине у юниоров до 23 лет лучшим был Роман Шабатько, в заезде юниорок Татьяна Протасевич взяла серебро. Среди юношей и девушек до 19 лет серебряными призерами стали Даниил Талыко и Виктория Голоскок.

В финале мужских двоек распашных второй результат показали белорусы Дмитрий Фурман и Сергей Володько, тройку замкнули Алексей Бандюк и Владислав Локун. В этом же классе у юниоров Роман Мамаев и Никита Альферович выиграли бронзу, а у юниорок Кире Коваленко и Диане Плисовой досталось серебро. Среди юношей на первой позиции финишировал дуэты Дмитрия Янкина и Анатолия Михалко, вслед за ними расположились Захар Семенов и Вадим Карпеченко. У девушек золото завоевала двойка Владиславы Коржовой и Владиславы Кузьменковой.