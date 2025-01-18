FISU готова допустить россиян до Универсиады в 2025 году

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на летней Универсиаде 2025 года, если международные спортивные федерации предоставят им возможность отобраться на соревнования в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации университетского спорта (FISU).

Летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии. На соревнованиях будут разыграны 234 комплекта наград в 18 видах спорта.

"FISU следует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении участия спортсменов из России и Беларуси, которые применяются международными федерациями, ответственными за квалификационные требования в каждом виде спорта. Соответствующие международные федерации несут ответственность за установление нейтральности наряду с другими критериями перед любым возможным участием", - говорится в заявлении организации.

"Мы действительно будем следовать решениям/ рекомендациям международных федераций", - подчеркнули в FISU, говоря о допуске спортсменов обеих стран до Универсиады 2025 года.