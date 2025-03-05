ФК "Витебск" представил новую игровую форму в стилистике художественного авангарда

Традиции знаменитой на весь мир витебской школы художников вновь поддержал футбольный клуб, который представляет город в Высшей лиге чемпионата Беларуси.

В стилистике авангардного явления в изобразительном искусстве не так давно была представлена игровая форма, за основу которой вновь взяли картину Эль Лисицкого "Бей". Что характерно духу футбола. Это уже второй такой шаг.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1813cd95-9ac4-4970-811a-74b1c1952e46/conversions/2353ae38-1ce3-4fab-ae0e-33ba183a362b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1813cd95-9ac4-4970-811a-74b1c1952e46/conversions/2353ae38-1ce3-4fab-ae0e-33ba183a362b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1813cd95-9ac4-4970-811a-74b1c1952e46/conversions/2353ae38-1ce3-4fab-ae0e-33ba183a362b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1813cd95-9ac4-4970-811a-74b1c1952e46/conversions/2353ae38-1ce3-4fab-ae0e-33ba183a362b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Впервые подобный комплект игровой формы в Витебске представили пять лет назад, провели в ней один матч, а автором концепции стал тогдашний защитник клуба Даниил Чалов. На этот раз в игровом комплекте больше синих цветов, чтобы в ней можно было чаще выходить на футбольное поле.