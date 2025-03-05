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ФК "Витебск" представил новую игровую форму в стилистике художественного авангарда
Традиции знаменитой на весь мир витебской школы художников вновь поддержал футбольный клуб, который представляет город в Высшей лиге чемпионата Беларуси.
В стилистике авангардного явления в изобразительном искусстве не так давно была представлена игровая форма, за основу которой вновь взяли картину Эль Лисицкого "Бей". Что характерно духу футбола. Это уже второй такой шаг.
Впервые подобный комплект игровой формы в Витебске представили пять лет назад, провели в ней один матч, а автором концепции стал тогдашний защитник клуба Даниил Чалов. На этот раз в игровом комплекте больше синих цветов, чтобы в ней можно было чаще выходить на футбольное поле.
В футбольной истории города Витебска только один трофей. Это Кубок Беларуси, завоеванный в конце 90-х. В этом году команде, которая вышла в полуфинал Кубка Беларуси, - 65 лет.