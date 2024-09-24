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24 сентября "Динамо" проведет перенесенный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Действующий чемпион против "Минска" - футбольный клуб "Динамо" - во вторник, 24 сентября, проведет перенесенный матч 17-го тура чемпионата Беларуси. На домашней арене команда Вадима Скрипченко попытается реабилитироваться перед болельщиками после первого поражения в сезоне.
Напомним, столичные на выезде 0:1 уступили "Витебску" в пятницу, 20 сентября. В этот же день "Минск" отобрал очки у одного из лидеров - "Торпедо-БелАЗ" (ничья 2:2). Получится ли у "горожан" пополнить копилку баллами и сегодня, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:20.
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