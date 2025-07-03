Футболист Диогу Жота, игравший за "Ливерпуль", погиб в ДТП

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28-летний футболист национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла на трассе A-52 в испанской провинции Самора. Вместе с Диогу Жота погиб его брат Андре, также профессиональный футболист.

В заявлении Гражданской гвардии говорится, что причиной ДТП стала лопнувшая шина на Lamborghini футболиста при попытке обгона на высокой скорости. В результате автомобиль вылетел с трассы и загорелся.

Как указывают СМИ, в 2025 году Жота выиграл вместе с "Ливерпулем" английскую Премьер-лигу, а с Португалией - Лигу наций. Незадолго до катастрофы, в конце июня, футболист женился.