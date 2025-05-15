Футболисты юношеской сборной Беларуси победили во втором матче в квалификации первенства Европы

В матче второго тура группы 2 (лига В) в боснийском Улевике команда Павла Евсеенко с минимальным перевесом одолела сверстников из Сан-Марино - 1:0. На 73-й минуте встречи в ходе очередной атаки белорусов защитник санмаринцев Микеле Стефани срезал мяч в свои ворота. В стартовом поединке белорусские футболисты разгромили команду Армении со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Андрей Луцкович, по разу отличились Никита Колесникович и Анатолий Ясточкин. В заключительном поединке 18 мая белорусы встретятся с хозяевами турнира футболистами Боснии и Герцеговины, которые также выиграли два матча. В первом туре они были сильнее Сан-Марино (5:0), а сегодня победили армянскую команду (3:0).