Гандболисты "Мешков Брест" поборются за бронзовые медали в SEHA-лиге

"Мешков Брест" попытается снова оказаться на пьедестале SEHA-лиги в дивизионе "Восток". Прошлые два розыгрыша белорусский гранд и вовсе выиграл, а сейчас в решающий матч южан не пустил "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В матче за третье место "мешковцы" выйдут на паркет против московского ЦСКА. До этого коллективы встречались 4 раза и 3 поединка оставались за брестчанами.

Получится ли успех развить 8 июня, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало матча в 17:00.