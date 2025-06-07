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Гандболисты "Мешков Брест" поборются за бронзовые медали в SEHA-лиге

"Мешков Брест" попытается снова оказаться на пьедестале SEHA-лиги в дивизионе "Восток". Прошлые два розыгрыша белорусский гранд и вовсе выиграл, а сейчас в решающий матч южан не пустил "Зенит" из Санкт-Петербурга.

В матче за третье место "мешковцы" выйдут на паркет против московского ЦСКА. До этого коллективы встречались 4 раза и 3 поединка оставались за брестчанами.

Получится ли успех развить 8 июня, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало матча в 17:00.

За золото сыграют "Чеховские медведи" и "Зенит", старт игры в 20:00. За решающей встречей также следите на спортивном канале.

гандбол