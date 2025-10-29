3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Георгий Гурциев завоевал серебро на ЧМ по тхэквондо 2025 года
Георгий Гурциев принес белорусской команде первую медаль чемпионата мира по тхэквондо 2025 года, который проходит в китайском Уси, сообщает БЕЛТА.
Наш спортсмен стал призером в весовой категории до 58 кг. На стадии 1/32 финала Гурциев победил Сумита Биста из Непала, во втором круге одолел грузина Виталия Геладзе, в одной восьмой финала Георгий был сильнее представителя Китайского Тайбэя Паня Куэй-Аня, после чего прошел Нуридина Иссаку Гарба из Нигера.
В полуфинале белорусский тхэквондист нанес поражение медалисту Олимпиады-2024 азербайджанцу Гашиму Магомедову, но в решающем бою уступил Аболфазлу Занди из Ирана, став обладателем серебра. На чемпионате мира 2023 года в Баку Гурциев также занял второе место, год спустя Георгий принял участие в главном старте четырехлетия в Париже.
Всего планетарный форум собрал около тысячи спортсменов из 180 стран. Наши Роман Туравинов (до 80 кг) и Юлия Витко (до 57 кг) дошли до этапа 1/8 финала, Валерия Смычкова (до 62 кг), Егор Козлов (до 54 кг), Максим Бандаревич (до 63 кг), Сармат Цакоев (до 68 кг), Даниил Юрков (до 87 кг) и бронзовый призер предыдущего ЧМ Артем Плонис (свыше 87 кг) потерпели неудачи во втором круге. В заключительный день турнира в Уси 30 октября выступит белорус Артем Бабахин (до 74 кг).