Георгий Гурциев завоевал серебро на ЧМ по тхэквондо 2025 года

Георгий Гурциев принес белорусской команде первую медаль чемпионата мира по тхэквондо 2025 года, который проходит в китайском Уси, сообщает БЕЛТА.

Наш спортсмен стал призером в весовой категории до 58 кг. На стадии 1/32 финала Гурциев победил Сумита Биста из Непала, во втором круге одолел грузина Виталия Геладзе, в одной восьмой финала Георгий был сильнее представителя Китайского Тайбэя Паня Куэй-Аня, после чего прошел Нуридина Иссаку Гарба из Нигера.

В полуфинале белорусский тхэквондист нанес поражение медалисту Олимпиады-2024 азербайджанцу Гашиму Магомедову, но в решающем бою уступил Аболфазлу Занди из Ирана, став обладателем серебра. На чемпионате мира 2023 года в Баку Гурциев также занял второе место, год спустя Георгий принял участие в главном старте четырехлетия в Париже.