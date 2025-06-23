Глава НОК поздравил спортобщественность с Международным Олимпийским днем

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко поздравил спортивную общественность с Международным Олимпийским днем. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу НОК.

Международный Олимпийский день ежегодно отмечается 23 июня, эта дата была выбрана с целью увековечивания дня создания МОК 23 июня 1894 года. Виктор Лукашенко подчеркнул, что данный праздник через спорт и базовые ценности, заложенные основателем олимпизма бароном Пьером де Кубертеном, призван объединять людей на благо созидания и прогресса всего человечества.

"Для нашей страны с богатейшей спортивной историей и традициями, которая и сегодня развивается в авангарде олимпийского движения, остаются нерушимыми принципы единства, уважения, дружбы и сотрудничества. НОК Беларуси последовательно придерживается всех положений Олимпийской хартии, не позволяя себе вольных интерпретаций в угоду политическим манипуляциям.

Мы продолжаем серьезную работу, чтобы эти принципы вновь стали руководящими для всех международных структур по отношению к белорусским атлетам не только на бумаге. Все больше наших спортсменов выступают на международной арене, и все больше спортивных организаций осознают вред для всего спорта от ранее принятых неправомерных решений. Уверен, что справедливость будет восстановлена, ведь правда на нашей стороне.

Благодарю всех спортсменов, тренеров, врачей и каждого члена нашей олимпийской семьи. Вы демонстрируете железную волю и высокий профессионализм, достойно отстаивая честь страны даже в самых сложных условиях. Ваши победы говорят сами за себя. Каждый белорус гордится вашей стойкостью, а молодое поколение стремится соответствовать. С каждым днем становится все более престижно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.