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Глава НОК поздравил спортобщественность с Международным Олимпийским днем
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко поздравил спортивную общественность с Международным Олимпийским днем. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу НОК.
Международный Олимпийский день ежегодно отмечается 23 июня, эта дата была выбрана с целью увековечивания дня создания МОК 23 июня 1894 года. Виктор Лукашенко подчеркнул, что данный праздник через спорт и базовые ценности, заложенные основателем олимпизма бароном Пьером де Кубертеном, призван объединять людей на благо созидания и прогресса всего человечества.
"Для нашей страны с богатейшей спортивной историей и традициями, которая и сегодня развивается в авангарде олимпийского движения, остаются нерушимыми принципы единства, уважения, дружбы и сотрудничества. НОК Беларуси последовательно придерживается всех положений Олимпийской хартии, не позволяя себе вольных интерпретаций в угоду политическим манипуляциям.
Мы продолжаем серьезную работу, чтобы эти принципы вновь стали руководящими для всех международных структур по отношению к белорусским атлетам не только на бумаге. Все больше наших спортсменов выступают на международной арене, и все больше спортивных организаций осознают вред для всего спорта от ранее принятых неправомерных решений. Уверен, что справедливость будет восстановлена, ведь правда на нашей стороне.
Благодарю всех спортсменов, тренеров, врачей и каждого члена нашей олимпийской семьи. Вы демонстрируете железную волю и высокий профессионализм, достойно отстаивая честь страны даже в самых сложных условиях. Ваши победы говорят сами за себя. Каждый белорус гордится вашей стойкостью, а молодое поколение стремится соответствовать. С каждым днем становится все более престижно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Спасибо каждому причастному за вклад в развитие олимпийского движения, за популяризацию спорта и за те неповторимые эмоции, которые вы дарите болельщикам каждый день. Помните, спорт - это огромная сила, мощный ресурс и вдохновение. Живите со спортом ярко и не упускайте предоставленных вам возможностей, время побеждать - уже сейчас!", - говорится в поздравлении главы НОК.