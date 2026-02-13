3.72 BYN
Главный тренер сборной Беларуси по академической гребле рассказал о планах команды на 2026 год
В грядущем соревновательном сезоне в академической гребле у белорусов будут два основных старта - чемпионат мира и континентальный форум. Главный тренер сборной страны Виталий Белый в эксклюзивном интервью съемочной группе "Первого информационного" рассказал о планах команды на 2026 год.
"Так сложилось, что в этом году чемпионат Европы пройдет в начале августа, а в конце месяца - чемпионат мира. Будем готовиться к чемпионату мира - это важнейший старт, но и на чемпионате Европы, я думаю, будут хорошие результаты", - поделился Виталий Белый.
Международная федерация академической гребли допустила белорусов и россиян до мировых соревнований в нейтральном статусе во всех классах судов. Прежде белорусские парни и девушки выезжали на соревнования, но только в "одиночках" и "двойках". Теперь белорусы могут гоняться в "четверках" и "восьмерках".