Горнолыжный центр "Силичи" отмечает 20-летие

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29 января исполняется 20 лет со дня торжественного открытия республиканского горнолыжного центра "Силичи". В официальной церемонии, которая прошла 29 января 2005 года, принял участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Центр находится в 30 км от Минска в уникальном для Беларуси месте с перепадами рельефа до 100 м. На территории, площадь которой составляет 30,5 га, находятся горнолыжные трассы, пункты проката спортинвентаря и оборудования, гостиничный и оздоровительный комплексы, коттеджный поселок, объекты общественного питания.

Комплекс не раз завоевывал звание "Горнолыжный центр №1" на ежегодной премии "Номер один". После реконструкции северо-западного склона, которая была проведена в 2012 году, в горнолыжном центре появились уникальные объекты как для Республики Беларусь, так и для стран ближнего зарубежья: хаф-пайп, сноупарк, трасса трамплинов.

На территории комплекса расположены горнолыжные трассы различной степени сложности, протяженностью от 300 до 815 м, а также детская, учебная, тюбинговая и лыжероллерная трассы. На территории комплекса функционируют две подвесные канатные дороги и четыре бугельных подъемника.