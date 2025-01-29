Горнолыжному центру "Силичи" 20 лет: сколько людей там отдыхает и какие соревнования проходят

Республиканский горнолыжный центр "Силичи" 29 января празднует свой юбилей. Ровно 20 лет назад Президент Беларуси Александр Лукашенко лично открыл этот уникальный для всей страны спортивный объект, который расположен в 30 км от Минска.

В конце 1990-х даже представить было невозможно, что однажды наступят времена, когда белорусам не придется ехать в горы, чтобы испытать все прелести этого увлекательного, скоростного и бодрящего активного отдыха, а горы сами придут к нам.

По поручению Александра Лукашенко был построен спорткомплекс и в день открытия глава государства лично протестировал трассу. Важно и то, что в Силичах представлены все виды зимнего спорта: крытый каток (подходит для хоккеистов и фигуристов), есть тюбинг, детская горнолыжная и санная трассы и, конечно же, основной спуск (для профессионалов).

Силичи - это место проведения и многих популярных соревнований. В зимнее время это состязания по горнолыжному спорту, как для профессионалов, так и для любителей. Поклонники экстремального бега из года в год выигрывают тут медали этапов Bison Race. А в 2024 году в Силичах прошел и один из этапов чемпионата по эндуро Four Seasons.

Постепенное и планомерное развитие в течение 20 лет превратило стартовые пять спусков в полноценный многофункциональный горнолыжный комплекс. Количество спусков удвоилось, изменился их внешний вид и ширина. Появился новый сноупарк.

Стартовый заезд сезона 2024/2025 состоялся в декабре. Обучают катанию на сноубордах и лыжах с нуля и даже детей профессионалы своего дела - команда виртуозных райдеров с огромным опытом. И появляется зимняя сказка здесь не просто так, а благодаря современному техническому оснащению - лучшему в стране.

Андрей Мороз, начальник отдела горнолыжного центра "Силичи":

"У нас есть 15 снеговых пушек, огромный перечень оборудования: сноуборды, лыжи".

У лыжников не только со всей Беларуси, но и из России Силичи по традиции в фаворитах. Для гостей готовы не только дистанции, но и целый комплекс дополнительных услуг для настоящего зимнего отдыха. Один из корпусов многофункционального современного отеля на территории комплекса абсолютно свежий. Его построили всего год назад.

"Он расширил спектр услуг и добавил то, чего действительно не хватало до полноценного горнолыжного курорта. В пристройке расположены новые гостиничные номера, полноценная аквазона с комплексом саун, современный тренажерный зал, йога-студия", - обозначила начальник отдела горнолыжного центра "Силичи" Диана Павлович.

Средняя цифра посещений комплекса постоянно растет. Сейчас она на отметке в 5 тыс. человек в выходной день. Кроме этого здесь, как выше было упомянуто, регулярно проводят соревнования по лыжным гонкам.

Сергей Павлович, замначальника горнолыжного центра "Силичи":

"Становление центра происходило с 2005 года в несколько этапов: открытие горнолыжного центра, реконструкция склонов, открытие катка, реконструкция катка, присоединение центра к санаторию "Юность", строительство гостиницы, аквазоны, тренажерного зала".