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Игра на победу. Уроженец Жлобина Артем Левшунов стал самым молодым белорусом - дебютантом в НХЛ

Историческое событие в Национальной хоккейной лиге. 19-летний белорус защитник Артем Левшунов провел дебютный поединок в составе "Чикаго Блэк Хоукс" и таким образом стал самым молодым белорусом в матче НХЛ. Всего же в этом сезоне главной лиги мира участие приняли сразу 6 наших хоккеистов. И это лучший результат для белорусского хоккея.

В такие моменты каждый кадр и каждое действие героя хочется зафиксировать в своей памяти. Когда молодой человек находится на старте своего большого спортивного пути - это всегда интересно. И тут еще и наш. Видно, что 19-летний белорус по имени Артем с трудом скрывает счастливую улыбку, но четко идет к воплощению мечты в реальность. До невероятного мгновения - дебютировать в НХЛ - остаются минуты.

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"Нервничаю ли я? Нет, не очень, я чувствую себя хорошо. Это хоккей. Это игра. Я должен идти и делать свою работу, играть усердно, работать усердно. Постараться помочь команде победить. Вот и все. Играть на победу", - уверен Артем Левшунов.

Далее - подготовка и скорый выход на раскатку. Как принято в хоккее, есть и свои ритуалы. Тут же, выйдя на лед уже в статусе игрока "Чикаго Блэк Хоукс". Кстати, в 90-е там засветился белорус Александр Андриевский, но это было эпизодически. Здесь хочется верить всерьез и надолго.

Имя Левшунова прогремело на драфте летом 2024 года, когда его выбрал "Чикаго" под высоким номером. Никогда никто из белорусов не отбирался так высоко. Ему и тогда, и сейчас заокеанские специалисты прочат большую карьеру.

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Уроженец Жлобина был выбран "Чикаго" под общим вторым номером на драфте НХЛ 2024 года, что стало рекордом для белорусских игроков. Нынешний сезон Левшунов начал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб "Ястребов" "Рокфорд Айсхогс". В 50 матчах чемпионата Артем набрал 22 очка.

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С момента выхода на лед против "Колорадо" в джерси "Чикаго" Левшунов стал ставить рекорд за рекордом. Во-первых, он стал самым молодым белорусом, который когда-либо выходил на лед в матче НХЛ. Артем стал 17-м белорусским игроком в истории НХЛ, всего участие в нынешнем сезоне главной лиги мира приняли 6 наших хоккеистов, что является лучшим результатом для отечественного хоккея.

Защитник превзошел достижение Егора Шаранговича и провел больше всех времени на льду среди белорусов в дебютных матчах в НХЛ. Защитник находился на льду 20 минут 55 секунд. Левшунов выходил на лед в третьей паре обороны при показателе полезности "-1". Также защитник нанес три броска и заблокировал два выстрела соперников. "Чикаго" уступил "Колорадо" - 0:3. Но Левшунов отработал качественно.

В этот день Левшунова хочется таким и запомнить. Счастливым белорусским мальчишкой, который мечту перевел в реальность. И показал - в этой жизни можно добиться всего.

ХоккейНХЛ