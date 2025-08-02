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Игроки хоккейного клуба Washington Capitals впервые посетили "Борисов-Арену"
Звездные белорусские хоккеисты Алексей и Илья Протасы, выступающие за клуб Washington Capitals, впервые стали гостями "Борисов-Арены". Борисовский клуб пригласил братьев на матч чемпионата страны по футболу БАТЭ - "Витебск".
Алексей Протас однажды в интервью сказал, что восхищается тем, какой футбольный клуб был создан на "Борисов-Арене", поскольку БАТЭ играл в Лиге чемпионов против грандов любой величины, таких как "Реал Мадрид", "Барселона", "Арсенал" и т.д.
Футбольный клуб "БАТЭ-Борисов" пригласил ребят на матч против родной команды хоккеистов - ХК "Витебск".
Руководитель команды БАТЭ провел для них экскурсию. Хоккеисты посмотрели, восхитились и "прощупали" богатую белорусскую спортивную историю.
"Впечатляет сам факт того, что в небольшом городке построили такой потрясающий стадион и что команда из небольшого городка добивается таких результатов на международной арене, то есть, конкурирует с лучшими клубами мира. Для болельщиков футбола здорово наблюдать, как команда играет против таких мировых грандов", - поделился впечатлениями нападающий ХК Washington Capitals Алексей Протас.
Ребята из другого вида спорта (хоккея) и из другого города (Витебска) сами приехали сюда на футбольный стадион к команде из Борисова, чтобы посмотреть изнутри.