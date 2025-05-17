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Истории настоящих побед. В Раубичах прошли седьмые по счету Всебелорусские детские игры победителей
Пример веры, надежды и стойкости духа. В Раубичах прошли седьмые по счету Всебелорусские детские игры победителей. Этот проект ежегодно собирает ребят из разных уголков нашей страны, которые перенесли онкологическое заболевание и находятся в стойкой ремиссии.
Самым юным участникам игр всего 8 лет, самым взрослым - 17. В этом году на играх много новичков.
В Раубичи все ребята приехали в сопровождении родителей, ведь кто как не они в полной мере знают, с чем столкнулись их дети, а главное - каким был путь выздоровления.
Ребята принимали участие в различных спортивных состязаниях: беге, настольном теннисе, плавании, мини-футболе и шахматах, оценивали свои способности в различных мастер-классах, а также встречались с известными блогерами и, конечно, приобрели много новых знакомств.