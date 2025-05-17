Истории настоящих побед. В Раубичах прошли седьмые по счету Всебелорусские детские игры победителей

Пример веры, надежды и стойкости духа. В Раубичах прошли седьмые по счету Всебелорусские детские игры победителей. Этот проект ежегодно собирает ребят из разных уголков нашей страны, которые перенесли онкологическое заболевание и находятся в стойкой ремиссии.



Самым юным участникам игр всего 8 лет, самым взрослым - 17. В этом году на играх много новичков.



В Раубичи все ребята приехали в сопровождении родителей, ведь кто как не они в полной мере знают, с чем столкнулись их дети, а главное - каким был путь выздоровления.