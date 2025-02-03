Итоги заседания МОК: результаты выборов Генеральной ассамблеи НОК Беларуси полностью признаются

Фото: Официальный сайт НОК Беларуси

По итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета признаются результаты выборов Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

МОК принял следующие решения: результаты выборов Генеральной ассамблеи НОК Беларуси, которая прошла 15 января 2025 года, полностью признаются; МОК предоставляет НОК Беларуси доступ ко всем программам по линии Олимпийской солидарности.

На Генеральной ассамблее НОК Беларуси президентом организации переизбран Виктор Лукашенко, вице-президентом - Дмитрий Довгаленок.

В состав нового исполкома вошли представители спортивной общественности от летних и зимних видов спорта, как индивидуальных, так и командных, члены комиссии спортсменов. Среди 11 избранных членов - три олимпийских чемпиона и два призера Игр.

В целом отмечается положительная динамика взаимодействия и нормализация отношений между НОК Беларуси и МОК.