Как Трамп дал старт обещанной всеобъемлющей тарифной войне - в "Таблице Менделевой"

Эксперты утверждают, что если торговые партнеры американцев не пойдут на уступки, а ввяжутся в конфликт и введут ответные меры, то ВВП США уже в следующем году может сократиться на 1,5-2 %.

Бомба замедленного действия для мировой экономики. Как рынки оказались в состоянии свободного падения? В чем виноваты пингвины? И почему тарифная война всегда рискованная затея?

"День освобождения Америки от нахлебников" - так Трамп называет 2 апреля. В этот день хозяин Белого дома объявил самые жесткие пошлины за 100 лет. Таможенными сборами обложили товары из 185 стран. При этом Беларусь и Россия в опубликованных сводках не фигурируют. Среди бывших стран СССР самые высокие пошлины (в размере более 30 %) Трамп объявил для Молдовы, для Казахстана 27 %, для других (в их числе Украина) - 10 %. Для ряда стран действовать они начнут с 9 апреля. Такие меры нужны Вашингтону, чтобы восстановить экономику страны, потому что Америку "грабили другие страны". Такая вот попытка реанимировать "американскую мечту".

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Дональд Трамп, президент США:

"У нас была американская мечта, о которой говорят все реже. Мы говорили о ней 4 года назад и сейчас. А на протяжении многих лет и даже десятилетий вам о ней не напоминали. Нашу страну и ее налогоплательщиков обворовывали более 50 лет, но этого больше не произойдет. Больше не произойдет".

Новые меры рискуют вылиться в "реквием по мечте". Мировые рынки оказались в состоянии свободного падения. Би-би-си называет "тарифы Трампа выполнением давней цели и его самой большой авантюрой". Акции Apple на внебиржевых торгах обвалились на 7,5 %. Ведь одни из самых высоких тарифов у стран, где эту технику собирают - Вьетна, Китая и Индии. Фьючерсы Nike также сильно упали в цене из-за тарифов на товары из Вьетнама, там выпускают 50 % продукции компании. В целом букмекерское агентство Polymarket оценило вероятность рецессии в США в 50 %, днем ранее этот показатель было около 40 %.

Пол Уайзман, журналист (США):

"Эксперты настроены очень скептически. Они считают, что пошлины повышают цены, они делают экономику менее эффективной. Пошлины наносят ущерб компаниям, американским фабрикам, которым приходится импортировать оборудование для производства своих товаров. В итоге их издержки растут, они становятся менее конкурентоспособными на мировом рынке".

На глобальном рынке начнется рост цен, особенно в тех секторах, которые зависят от импорта. Но министр финансов США призвал другие страны сделать глубокий вдох и не принимать немедленных ответных мер.

Скотт Бессент, министр финансов США:

"История торговли такова, что мы страна с дефицитом. У страны с дефицитом есть преимущество. Они страны с профицитом. Традиционно страны с профицитом всегда проигрывают в любой торговой эскалации".

Под пошлины попали и друзья, и враги. Но реакция у всех примерно одинаковая - будут сражаться. Обещая "золотой век" для Америки, Трамп обложил ограничениями даже ближайших союзников. Евросоюз, которому на "барабане пошлин" достался сектор 20 %, уже пообещал ответ. Как уточняет газета El País, красных линий у Брюсселя нет. И помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок ЕС для определенных американских товаров и услуг.

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Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Неопределенность будет нарастать и спровоцирует рост дальнейшего протекционизма. Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру, а также для самых уязвимых стран, которые сейчас подвергаются одними из самых высоких пошлин США, противоположных тому, чего мы хотели добиться. Тарифы нанесут ущерб потребителям по всему миру".

Мощный удар пришелся по Китаю - тарифы для страны составили 34 %. По мнению минкоммерции КНР, подход Трампа игнорирует достигнутый за много лет баланс интересов, опирается на субъективные оценки и не соответствует правилам международной торговли. Досталось даже птицам - пошлины введены в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд в Тихом океане. На ледяном архипелаге обитают только пингвины.