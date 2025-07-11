Каноист Глеб Чеботарев выиграл чемпионат Беларуси на 500-метровке

В утренней программе пятницы на открытом чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле разыграли пять комплектов медалей, сообщает БЕЛТА.

В четвертый день национального первенства на водной глади Заславского канала впервые появились квартеты. Победу в финале мужских байдарок-четверок на дистанции 500 метров одержали чемпионы Европы прошлого года в данном виде Владислав Кравец, Дмитрий Натынчик, Владислав Литвинов и Никита Бориков. В этой же дисциплине у девушек золото завоевали Надежда Кушнер, Маргарита Ткачева, Вероника Леонюк и Алина Свита.

На аналогичной дистанции в женской каноэ-четверке лучший результат показали Виктория Нестеренко, Ольга Климова, Ангелина Бардановская и Елизавета Примак. Заключительным финалом утренней программы 11 июля стал решающий заезд на 500-метровке в каноэ-одиночке у парней. Первым финишную черту пересек Глеб Чеботарев, который всего на 0,3 сек. опередил Владислава Полешко. Бронзу взял Станислав Савельев.