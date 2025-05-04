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Каркоцкий: Хоккей - командная игра, в коллективе можно достичь многого
Стадион кипел эмоциями, когда "Зубры" радовали болельщиков в этом соревновательном году. Сезон получился замечательным. Таким мнением поделился гендиректор ХК "Динамо-Минск" Артем Каркоцкий.
В "Актуальном интервью" гендиректор ХК "Динамо-Минск" рассказал о тренировке, которую посетил Президент и о том, почему важно развивать молодых игроков.
"Сама ситуация показывает, какое внимание наш Президент уделяет вообще в спорту, хоккею в частности. Он в своем там графике плотном надел форму хоккейную, вышел на лед. И для игроков это незабываемые впечатления, потому что они потом говорили, что не могли себе даже такого и представить. Появление нашего Президента на льду очень замотивировало. Он тогда сказал, что впервые благодарит за хороший хоккей", - поделился Артем Каркоцкий.
Он также отметил, что в этом году сложился очень хороший коллектив, который всеми силами будут стараться сохранить, так как хоккей - командная игра, в коллективе можно достичь многого.
"Я считаю, что правильно был выбран вектор развивать молодых игроков, чтобы они выходили на лидирующие роли. Мы видим успехи наших белорусских парней, как они из года в год становятся увереннее, быстрее, стрессоустойчивее. Например, Егор Бориков играет второй сезон, но уже показывает достойный результат", - подчеркнул Артем Каркоцкий.