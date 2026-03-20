Хоккеисты "Динамо" встретятся с последним соперником в заключительном матче регулярного чемпионата

Минское "Динамо" добилось лучшего результата по итогам нынешнего регулярного чемпионата за 18 лет выступления в КХЛ. Перед заключительным матчем "гладкого" сезона столичный клуб гарантировал себе вторую позицию на Западе вслед за "Локомотивом".



Это стало известно после поражения 19 марта "Северстали" от "Авангарда" - 2:5. "Зубры" и "череповчане" набрали поровну баллов. Однако белорусская команда оказалась выше благодаря большему числу побед в основное время. Место в топ-2 означает, что "бело-синие" начнут плей-офф дома уже в ближайший вторник. Соперником "минчан" станет дружина, занявшая седьмую строчку, на которую претендуют нижегородское "Торпедо", питерский СКА, а также московские "Динамо" и "Спартак".