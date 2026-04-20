Хоккеисты "Металлурга" и "Славутича" проведут четвертый матч финальной серии Кубка Президента

Битва за Кубок Президента по хоккею продолжается, и развязка все ближе. 20 апреля в Жлобине местный "Металлург" и смоленский "Славутич" проведут четвертый матч финальной серии.

Первые две встречи команд в Смоленске остались за россиянами, но 18 апреля на родном льду "сталевары" сократили отставание и теперь уступают в решающей серии 1:2. Плюс в стаю к "волкам" Дмитрия Саяпина добавились Егор Бориков и Сергей Кузнецов, выступавшие за минское "Динамо", успешная игра которых во многом и предопределила исход третьего поединка.