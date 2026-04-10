Хоккеисты минского "Динамо" 11 апреля выйдут на лед за реваншем
Автор:Редакция news.by
Только за реваншем выйдут 11 апреля на лед хоккеисты минского "Динамо". "Зубры" проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса".
В первом гости были сильнее - 2:1, и белорусам важно на родном льду "Минск-Арены" восстановить паритет. Помогут хозяевам и болельщики - на трибунах ожидается очередной аншлаг.
А лидер "Динамо", капитан Андрей Стась, готовится провести исторический матч - тысячный в КХЛ в карьере. Стась станет первым белорусским игроком, которому покорилась эта серьезная планка.
Стартовое вбрасывание в поединке "Динамо-Минск" - "Ак Барс" состоится в 16:30, прямую трансляцию встречи будет вести "Беларусь 5".