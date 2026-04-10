Хоккеисты минского "Динамо" 11 апреля выйдут на лед за реваншем

Только за реваншем выйдут 11 апреля на лед хоккеисты минского "Динамо". "Зубры" проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса".

В первом гости были сильнее - 2:1, и белорусам важно на родном льду "Минск-Арены" восстановить паритет. Помогут хозяевам и болельщики - на трибунах ожидается очередной аншлаг.

А лидер "Динамо", капитан Андрей Стась, готовится провести исторический матч - тысячный в КХЛ в карьере. Стась станет первым белорусским игроком, которому покорилась эта серьезная планка.