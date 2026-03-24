Хоккеисты минского "Динамо" отправляются в поход за Кубком Гагарина
Большой старт этим вечером! Минское "Динамо" отправляется в юбилейный, 10-й поход за Кубком Гагарина! Соперником "зубров" по первому раунду плей-офф стало "Динамо" московское. Оппонент провел худший регулярный чемпионат за семь лет, заняв седьмое место на Западе, а "бело-синие", наоборот, совершили просто невозможное и добились лучшего результата за все 18 лет выступления в КХЛ по итогам "гладкого" первенства: белорусские "динамовцы" впервые в истории заняли 2-е место в своей конференции.
Что касается очного противостояния, то в нынешнем соревновательном году дружины пересеклись четырежды. И трижды были сильнее парни Дмитрия Квартальнова. 34 аншлага из 34 возможных собрала "Минск-Арена". И, безусловно, сегодня весь стадион будет гнать "зубров" вперед!
Маркетинговая команда "бело-синих" готовит шоу к первому поединку 1/8 финала Кубка Гагарина. Это зрелище задаст новую планку для всех дружин в Лиге.
Стартовое вбрасывание в "динамовском" дерби состоится в 19:30. Однако телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из "Минск-Арены" уже в 19:20, чтобы все смогли насладиться церемонией открытия раунда плей-офф. Серия на выбывание продлится до четырех побед одного из коллективов.