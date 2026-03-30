Хоккеисты минского "Динамо" попытаются закрыть серию против московских одноклубников

В шаге от выхода в четвертьфинал. У минского "Динамо" 30 марта четвертый поединок против одноклубников из Москвы в рамках первого раунда плей-офф. "Зубры" ведут в серии до 4 побед со счетом 3:0.



После двух уверенных побед на родном льду в первом матче в Москве наши парни сильнее по итогу овертайма. Кстати, на данный момент только минское "Динамо" и действующий победитель регулярки - магнитогорский "Металлург" - из всех пар, которые борются за выход в следующую стадию, лидируют со счетом 360.