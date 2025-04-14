Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Трактору" в овертайме

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Хоккеисты минского "Динамо" потерпели второе поражение в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против челябинского "Трактора", сообщает БЕЛТА.

Второй поединок серии состоялся в Челябинске. К середине стартовой трети хозяевам удалось дважды поразить ворота "зубров", однако оба гола оказались отменены. В первом случае была зафиксирована помеха голкиперу "Динамо" Василию Демченко, во втором гостям помогла остановка игры за мгновение до момента. Первую заброшенную по правилам шайбу зрители увидели на 16-й минуте встречи: минчане убежали в быструю контратаку, которую точным броском завершил защитник Николас Мелош. Всего через две минуты гости были впереди уже на два гола благодаря ювелирной работе Ильи Усова на пятаке, в обоих случаях партнерам ассистировал Виталий Пинчук.

В начале второго игрового отрезка "зубры" довели разрыв в счете до крупного: рикошетом от конька защитника хозяев воспользовался Егор Бориков, для которого эта шайба стала уже шестой в текущем плей-офф. Имея столь комфортный отрыв, минчане ограничили атакующие выпады и прижались к собственным воротам, за что были незамедлительно наказаны. На экваторе матча челябинцы сократили отставание, а незадолго до ухода на перерыв отличились дважды за четыре минуты, сравняв тем самым счет.