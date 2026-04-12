Хоккеисты минского "Динамо" проведут третий матч серии плей-офф КХЛ против "Ак Барса" в Казани

Удастся ли минскому "Динамо" сократить отставание от "Ак Барса" в серии плей-офф Кубка Гагарина? Уже сегодня "зубры" проводят выездной поединок.

Напомним, после двух домашних встреч команда Квартального уступает в серии со счетом 0:2. В столицу Татарстана отправились 30 хоккеистов. К команде из расположения минской "Юности" вернулся Павел Воронов.

Стартовое вбрасывание в матче произойдет в 19:30. Прямую трансляцию поединка будет вести "Беларусь 5".

