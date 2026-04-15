Хоккеисты минского "Динамо" завершили борьбу за Кубок Гагарина

Минские динамовцы проиграли серию казанскому "Ак Барсу" во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги и завершили сезон, сообщает БЕЛТА.

Четвертый матч серии до четырех побед состоялся в Казани. В первом периоде хоккеисты устроили несколько потасовок, на двоих команды заработали почти сорок минут штрафного времени, при этом единственная шайба была заброшена хозяевами в равных составах. На излете получаса игрового времени "Ак Барс" удвоил преимущество.

В концовке второго периода Виталий Пинчук дважды поразил ворота казанцев, однако оба гола были отменены из-за нарушений. За минуту до ухода на перерыв хозяева отличились в третий раз. На последних минутах Вадим Шипачев и Даниил Липский сократили отставание гостей, но спастись "зубры" не сумели. В итоге 2:3 в матче и 0:4 в серии - "Динамо" покидает плей-офф.

В регулярном чемпионате подопечные Дмитрия Квартальнова показали лучший результат в истории клуба в КХЛ, заняв второе место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина минчане всухую выиграли серию у московского "Динамо" (4:0). Год назад "зубры" также дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили челябинскому "Трактору" (1:4).