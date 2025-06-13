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Хондошко выиграла бронзу на финальном этапе Кубка мира по синхронному плаванию

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Фото: belta.by

Белорусская спортсменка Василина Хондошко стала бронзовым призером финального этапа Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в Сиане (Китай), пишет БЕЛТА.

13 июня девушки разыграли медали в технической программе в дисциплине соло, участие в соревнованиях приняли 12 сильнейших спортсменок по итогам прошедших этапов Кубка мира 2025 года. Белоруска Василина Хондошко набрала 248,290 балла и стала обладательницей бронзовой медали. Победу в финале одержала китаянка Сю Хуэйянь (258,793), серебро взяла испанка Ирис Тио Касас (249,355).

На предыдущих этапах розыгрыша Кубка мира по синхронному плаванию белоруска завоевала четыре медали - серебро и бронзу во Франции на стыке февраля и марта, а также две бронзовые награды в Египте в апреле. 15 июня в финале турнира в Китае солистки определят сильнейших в произвольной программе.

Кубок мираКитайВасилина Хондошкосинхронное плавание