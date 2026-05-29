Кира Бабкевич стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике среди юниорок
Автор:Редакция news.by
Кира Бабкевич принесла сборной первую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
Девушка завоевала золото в упражнении с мячом среди юниорок. На континентальном форуме в Болгарии белорусские грации выступают с флагом и гимном впервые за 4 года.
Кира Бабкевич, стоя на высшей ступеньке пьедестала почета на Церемонии награждения, растрогалась до слез.
29 мая определятся все финалистки в многоборье и отдельных видах у сениорок: на ковер выйдут Алина Горносько, Дарья Веренич и Николь Леута. Медали континентального форума в личном зачете и групповых упражнениях спортсменки оспорят на выходных.