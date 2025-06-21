Климова и Бардановская выиграли золото в каноэ-двойке на турнире в Заславле

Белорусы выиграли семь наград в утренней программе четвертого дня Кубка сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, информирует БЕЛТА.

Утром 21 июня состоялись финальные заезды в женских байдарке-двойке и каноэ-двойке на дистанции 500 м. Победу у байдарочниц одержали белоруски Владислава Скриганова и Инна Савчук, которые на последних метрах обошли многократных чемпионок мира и Европы Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. Третьими финишировали Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая из Казахстана.

Золото среди каноисток завоевали Ольга Климова и Ангелина Бардановская, которые год назад были призерами чемпионата Европы в этой дисциплине. На финише белоруски всего на две десятые секунды опередил юных соотечественниц Марию Попичич и Полину Соболь. Тройку замкнули китаянки Лю Шань и Ву Яньге. Для команд Казахстана и Китая эти бронзовые медали стали первыми наградами Кубка сильнейших.