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Климова и Бардановская выиграли золото в каноэ-двойке на турнире в Заславле
Белорусы выиграли семь наград в утренней программе четвертого дня Кубка сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ в Заславле, информирует БЕЛТА.
Утром 21 июня состоялись финальные заезды в женских байдарке-двойке и каноэ-двойке на дистанции 500 м. Победу у байдарочниц одержали белоруски Владислава Скриганова и Инна Савчук, которые на последних метрах обошли многократных чемпионок мира и Европы Марину Литвинчук и Ольгу Худенко. Третьими финишировали Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая из Казахстана.
Золото среди каноисток завоевали Ольга Климова и Ангелина Бардановская, которые год назад были призерами чемпионата Европы в этой дисциплине. На финише белоруски всего на две десятые секунды опередил юных соотечественниц Марию Попичич и Полину Соболь. Тройку замкнули китаянки Лю Шань и Ву Яньге. Для команд Казахстана и Китая эти бронзовые медали стали первыми наградами Кубка сильнейших.
Ранее сегодня наши Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик победили в мужской байдарке-двойке, вторыми стали Олег Юреня и Никита Бориков. Также серебро белорусской команде в каноэ-двойке принесли Владислав Полешко и Данила Верещако. В вечерней программе субботы пройдут индивидуальные финалы в мужских байдарке и каноэ на 200-метровке. Еще один комплект наград на этой же дистанции будет разыгран в женской каноэ-двойке.