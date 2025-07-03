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Климович - победительница чемпионата Беларуси по академической гребле
На гребном канале в Бресте стали известны первые победители и призеры открытого чемпионата Беларуси по академической гребле, пишет БЕЛТА.
Вместе с белорусскими атлетами на соревнованиях выступают спортсмены из России. Первый комплект наград национального первенства был разыгран в женской одиночке. Победу одержала участница Олимпийских игр в Париже Татьяна Климович, которая преодолела два километра за 8 мин. 23,904 сек. Второе место с отставанием в 15 секунд заняла Александра Голубенкова, третьей финишировала Виктория Васильева.
В финале мужских одиночек лучший результат показал россиянин Максим Жевлаченко (7:40,121), вслед за которым расположились белорусы Федор Шорох и Александр Дорощенко. Участие в турнире не принял лидер нашей национальной команды, призер Олимпиады-2024 и чемпион Европы-2025 Евгений Золотой.
Чемпионами Беларуси в мужской двойке распашной стали Владислав Локун и Алексей Бандюк, которые на финише на полсекунды опередили опытных Сергея Володько и Дмитрия Фурмана. Тройку лучших замкнули Денис Климято и Михаил Иванчиков. В этой же дисциплине у женщин первое и третье места заняли дуэты из России, серебро взяли наши Кира Коваленко и Диана Плисова.
4 июля в Бресте будут разыграны медали в двойке парной и четверке распашной, в заключительный день соревнований 5 июля состоятся финалы среди восьмерок и четверок парных