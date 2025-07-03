Климович - победительница чемпионата Беларуси по академической гребле

Фото из архива НОК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b670cd48-b560-479a-8318-a11cea9c16df/conversions/25139799-fe02-423f-be11-563cf7c6f696-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b670cd48-b560-479a-8318-a11cea9c16df/conversions/25139799-fe02-423f-be11-563cf7c6f696-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b670cd48-b560-479a-8318-a11cea9c16df/conversions/25139799-fe02-423f-be11-563cf7c6f696-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b670cd48-b560-479a-8318-a11cea9c16df/conversions/25139799-fe02-423f-be11-563cf7c6f696-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из архива НОК Беларуси

На гребном канале в Бресте стали известны первые победители и призеры открытого чемпионата Беларуси по академической гребле, пишет БЕЛТА.

Вместе с белорусскими атлетами на соревнованиях выступают спортсмены из России. Первый комплект наград национального первенства был разыгран в женской одиночке. Победу одержала участница Олимпийских игр в Париже Татьяна Климович, которая преодолела два километра за 8 мин. 23,904 сек. Второе место с отставанием в 15 секунд заняла Александра Голубенкова, третьей финишировала Виктория Васильева.

В финале мужских одиночек лучший результат показал россиянин Максим Жевлаченко (7:40,121), вслед за которым расположились белорусы Федор Шорох и Александр Дорощенко. Участие в турнире не принял лидер нашей национальной команды, призер Олимпиады-2024 и чемпион Европы-2025 Евгений Золотой.

Чемпионами Беларуси в мужской двойке распашной стали Владислав Локун и Алексей Бандюк, которые на финише на полсекунды опередили опытных Сергея Володько и Дмитрия Фурмана. Тройку лучших замкнули Денис Климято и Михаил Иванчиков. В этой же дисциплине у женщин первое и третье места заняли дуэты из России, серебро взяли наши Кира Коваленко и Диана Плисова.