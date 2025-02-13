"Клуб "Могилев" устроил настоящий праздник для детей". Басков о матче "Хоккей глазами детей"

"Мы видим, что хоккейный клуб "Могилев" выступает как социально ответственная организация. Они устроили настоящий праздник для детей, позволив им быть настоящими главными организаторами этого матча. В таких мероприятиях мы видим потенциал нашего будущего поколения белорусов. И как неоднократно подчеркивал наш Президент, дети, молодежь - это самая главная ценность. И мы обязаны сделать все, чтобы эти дети стали успешными и такой же сохранили нашу страну".