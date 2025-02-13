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"Клуб "Могилев" устроил настоящий праздник для детей". Басков о матче "Хоккей глазами детей"
Хоккейный клуб "Могилев" принял на домашней арене жлобинский "Металлург". "Хоккей глазами детей" - это тематический матч, в котором талантливые ребята выступили организаторами и исполнили главные роли вместо взрослых.
Игра получилась яркой. Юные спортсмены в подарок получили альтернативные джерси.
Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:
"Мы видим, что хоккейный клуб "Могилев" выступает как социально ответственная организация. Они устроили настоящий праздник для детей, позволив им быть настоящими главными организаторами этого матча. В таких мероприятиях мы видим потенциал нашего будущего поколения белорусов. И как неоднократно подчеркивал наш Президент, дети, молодежь - это самая главная ценность. И мы обязаны сделать все, чтобы эти дети стали успешными и такой же сохранили нашу страну".
Завершилась игра также необычно - большим "мишкопадом". Сотни игрушек от могилевских болельщиков заполонили ледовую арену.
Фото БЕЛТА