Команда МВД выиграла биатлонную эстафету на "Минской лыжне" в Раубичах

На базе РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" стартовало ежегодное спортивно-массовое мероприятие "Минская лыжня", сообщает БЕЛТА.

Соревновательную программу спортивного праздника открыла биатлонная эстафетная гонка среди команд центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Каждый из четырех членов команды пробежал по два круга (1000 м для женщин и 1200 м у мужчин) с заходом на два огневых рубежа.

Победу в гонке одержал квартет МВД, за который на последнем этапе бежал первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. Второе место заняла четверка Следственного комитета, тройку призеров замкнула команда Министерства по чрезвычайным ситуациям. Четвертый результат показал квартет Министерства обороны, за который финишировал министр обороны Виктор Хренин.