Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги

В минувший вторник, 31 марта, президентская команда выиграла со счетом 6:3 и сегодня стремилась добыть вторую викторию и выиграть серию за золото. И это ей удалось. Уже через полторы минуты после начала сегодняшней встречи счет открыл лучший бомбардир сезона Андрей Костицын, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко. Этот гол оказался единственным в первом периоде, несмотря на усилия игроков обеих команд.



После перерыва борьба также была очень напряженной, и многочисленные болельщики увидели три заброшенные шайбы - у гостей отличились Александр Лукашевич и Илья Бусилко, а в составе хозяев гол в свой актив записал Павел Волчек - 2:2. Вскоре после старта заключительной трети матча Артем Каркоцкий и Андрей Михалев принесли победу президентской команде - 4:2.