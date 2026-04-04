Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги
Команда Президента Беларуси стала победителем 19-го сезона Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), сообщает БЕЛТА.
В минувший вторник, 31 марта, президентская команда выиграла со счетом 6:3 и сегодня стремилась добыть вторую викторию и выиграть серию за золото. И это ей удалось. Уже через полторы минуты после начала сегодняшней встречи счет открыл лучший бомбардир сезона Андрей Костицын, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко. Этот гол оказался единственным в первом периоде, несмотря на усилия игроков обеих команд.
После перерыва борьба также была очень напряженной, и многочисленные болельщики увидели три заброшенные шайбы - у гостей отличились Александр Лукашевич и Илья Бусилко, а в составе хозяев гол в свой актив записал Павел Волчек - 2:2. Вскоре после старта заключительной трети матча Артем Каркоцкий и Андрей Михалев принесли победу президентской команде - 4:2.
В полуфинале команда Президента переиграла хоккеистов Брестского региона (3:1), а ее соперники по решающей серии были сильнее сборной Гомельской области (5:3). Обладателями бронзовых наград нынешнего турнира стали брестчане, одолевшие в игре за третье место гомельчан с минимальным преимуществом в счете - 5:4.
Бомбардирскую гонку завершившегося сезона выиграл Андрей Костицын, в активе которого 22 очка (6 шайб и 16 результативных передач). Также определены лучшие по игровым амплуа: голкипер - Степан Горячевских (команда Президента), защитник - Александр Кудрявцев (Минская область), Матвей Винкевич (Могилевская область).
На предварительном этапе ледовая дружина главы государства одержала виктории над хоккеистами Могилевской области (9:3), Гомельской области (12:2), Гродненской области (10:5) и Витебской области (12:6), а еще две встречи с командами Брестской и Минской областей завершились вничью с одинаковым результатом - 5:5.
Для команды Президента нынешний чемпионский титул 17-й по счету. По одному разу чемпионами становились хоккеисты Гомельской и Минской областей.
Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и Минский городской исполнительный комитет.