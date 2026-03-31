Команда Президента вышла вперед в финальной серии 19-го сезона РХЛ со счетом 6:3

Команда Президента Беларуси вышла вперед в финальной серии 19-го сезона Республиканской хоккейной лиги (РХЛ). 31 марта на льду "Олимпик-Арены" в Минске дружина главы государства победила в первом поединке сборную Минской области со счетом 6:3 (3:2, 1:1, 2:0).

Весна - традиционно очень горячая пора для мастеров клюшек и шайб. Ведь идет борьба за трофеи в различных чемпионатах. 31 марта битвы за титул разгорелись и в республиканских соревнованиях по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Ледовая дружина главы государства на "Олимпик-Арене" принимала сборную Минской области. Соперники давно и хорошо знают друг друга. Поэтому коллективы взяли высокий темп с первых минут.

Игра шла на встречных атакующих курсах. До середины первого периода никому не удавалось отличиться, но зато потом зрители увидели 5 взятий ворот. Во втором периоде на 20-й минуте случились 2 шайбы. В заключительной трети еще 2 гола гарантировали хозяевам успех. Итог - 6:3.

В составе президентской команды отличились Ярослав Чуприс, Максим Парфеевец, Николай Лукашенко, Андрей Костицын, Артем Антоненко и Артем Каркоцкий.

Лучшими игроками данной битвы были признаны голкиперы. У победителей отметили Степана Горячевских. У проигравших - Евгения Ющенко. По доброй традиции после коллективного фото за горячую поддержку и искренние эмоции некоторым фанатам посчастливилось получить плюшевые подарки от команды Президента и Александра Лукашенко лично. Безусловно, абсолютно все зрители ушли с "Олимпик-Арены" с хорошими впечатлениями от красивого хоккея.